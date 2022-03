En France : Un accident de bus fait 12 blessés près de Paris

Douze personnes, dont dix lycéens âgés de 16 et 17 ans, ont été légèrement blessées dans un accident de bus survenu mardi matin, sur une route nationale des Yvelines.

Parmi les blessés, hospitalisés à Chartres et Rambouillet et qui souffrent essentiellement de contusions, figurent également le chauffeur du bus et une femme enceinte, selon les pompiers. L'accident s'est produit à 8h30 sur la RN10 à hauteur de la petite commune de Sonchamp, au sud de Rambouillet, à quelque 50 km au sud-ouest de Paris.