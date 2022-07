Au Luxembourg : Un accident de la route fait sept blessés à Belval

Il était un peu avant minuit et demi, dans la nuit de samedi à dimanche, quand l'accident s'est déroulé, sur le rond-point du tunnel Micheville, à deux pas de la frontière entre le Luxembourg et la France, rapportent ce dimanche matin les pompiers.

Les circonstances de l'accident ne sont pas connues avec précision pour le moment. Ce que l'on sait, c'est qu'une seule voiture est impliquée. Le Corps grand-ducal d'incendie et secours (CGDIS) fait état de sept blessés, sans préciser la gravité de leurs blessures.

Les pompiers de Sanem-Differdange et Mondercange, des ambulances d'Esch, Pétange, Schifflange et Luxembourg et le SAMU sont intervenus pour prendre les victimes en charge.