Coûts au Luxembourg: Un accident du travail peut coûter jusqu’à 5 000 euros

Pour lutter contre les accidents du travail, les instances comme l’Inspection du travail et des mines (ITM) insistent sur la prévention, avec des actions régulières. Le but est bien sûr d’améliorer la sécurité, mais également d’éviter des dépenses. «Les accidents ont un coût. Au niveau direct, c’est jusqu’à 5 000 euros par accident. Pour les coûts indirects, tout dépend de la gravité, cela varie entre trois et cinq fois plus», a indiqué Marco Boly, directeur de l’ITM, lors d’une présentation la semaine dernière.

Marco Boly voit «un corollaire» entre la sécurité au travail et le développement économique: «Les pays les plus compétitifs sont ceux qui connaissent le moins d’accidents du travail». La sécurité «renforce l’attractivité et aide à préserver les talents, ce qui est bon pour la compétitivité des entreprises concernées», argumente-t-il. Dans l’autre sens, «si une entreprise de quatre salariés subit par exemple une maladie et un accident du travail, c’est la moitié de sa main-d’œuvre qui est perdue».