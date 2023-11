Un accident entre une voiture et un minibus a paralysé une partie de l'A13

Un accident de la circulation, ce mardi matin, vers 10h15, au niveau de l'échangeur Lankhelz, a fortement ralenti le trafic sur l'A13 pendant une heure et demie environ. Une voiture et un minibus sont entrés en collision, dans le sens Differdange - Esch-sur-Alzette.

Selon les premières informations, l'accident aurait fait sept blessés légers. Vers 11h, un bouchon de plus de 2 km s'était formé sur l'A13, les automobilistes étant invités à la plus grande prudence. L'accident a finalement été dégagé vers 11h40 et le trafic s'est progressivement fluidifié.