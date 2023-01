Dimanche noir au Pakistan : Un bateau transportant des enfants en sortie scolaire a chaviré

Le Pakistan était endeuillé, dimanche, après deux drames survenus à quelques heures d'intervalle dans l'ouest du pays: l'accident d'un bus qui a fait au moins 41 morts, puis le naufrage d'un bateau ayant coûté la vie à dix enfants au moins. Une opération de sauvetage était en cours dimanche sur le lac Tandam, dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du Pakistan, après qu'un navire transportant une trentaine d'élèves en sortie scolaire a chaviré, a expliqué à l'AFP un responsable de la police locale, Mir Rauf.

Dix enfants, âgés de 7 à 14 ans, ont été retrouvés morts et 17 autres ont été secourus, a indiqué le policier. Trois élèves étaient recherchés dimanche après-midi et un professeur secouru était toujours inconscient. «Le bateau s'est retourné d'un coup», a témoigné un enfant de 11 ans qui a survécu au naufrage, Muhammad Mustafa, depuis son lit d'hôpital dans la ville voisine de Kohat. «L'eau était très froide, mon corps s'engourdissait, j'étais sur le point de perdre connaissance quand un homme m'a sauvé».

Bateau surchargé?

Selon un autre responsable de la police locale, Adbul Rauf, «le bateau était en mauvais état et surchargé». Plus tôt, au moins 41 personnes ont perdu la vie dans l'accident d'un bus qui s'est écrasé dans un ravin et a pris feu, après être tombé d'un pont au nord de la ville de Bela, dans la province du Baloutchistan. «Les corps sans vie sont méconnaissables», a témoigné Hamza Anjum, un responsable du district de Lasbela où la tragédie s'est produite.

L'un des trois survivants extirpés de l'épave a succombé à ses blessures peu après et les deux autres sont dans un état grave, a expliqué M. Anjum. Le bus transportait 48 passagers et était chargé de bidons de pétrole, selon le responsable local des services de secours Asghar Ramazan. «Quand le bus s'est écrasé, il a immédiatement pris feu», a-t-il expliqué, précisant que «le feu était si fort à cause du pétrole qu'il a été difficile à contrôler».

Dans une vidéo diffusée par les autorités provinciales, on voyait les secours s'activant autour de la carcasse carbonisée et fumante du véhicule dans le lit d'une rivière asséchée, pour dégager les dépouilles. Parti de la capitale du Baloutchistan, Quetta, le véhicule avait roulé de nuit vers la ville portuaire de Karachi, située à environ 700 kilomètres au sud. Il a heurté un pilier, avant de passer par-dessus la rambarde du pont. «Nous craignons que le conducteur ne se soit endormi», a dit Hamza Anjum, ajoutant que la vitesse pouvait aussi être la cause de ce drame.