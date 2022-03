En Hongrie : Un accident lors d’un rallye fait sept blessés

Un pilote a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté de plein fouet de nombreux spectateurs. Sept d’entre eux ont été blessés, dont un grièvement.

Sept personnes ont été blessées. Touchée à la colonne vertébrale, à la tête et à l’abdomen, une se trouve entre la vie et la mort. La voiture de course roulait à 150 km/h au moment de l’accident , ont révélé les médias locaux. La police a ouvert une enquête.