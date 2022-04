Luxembourg/France : Un accident a provoqué un gros bouchon sur l'A31

ZOUFFTGEN – Un accident s'est produit vers 15h sur l'A31, entre la frontière et l'échangeur de Thionville-Elange. La circulation a été fortement ralentie.

Le retour du travail des frontaliers français a (encore) pris plus de temps que d'ordinaire, ce vendredi. Un accident entre deux véhicules légers s'est en effet produit vers 15h, entre la frontière luxembourgeoise et l'échangeur de Thionville-Elange, à hauteur d'Entrange, dans le sens Luxembourg-Metz. La voie de dépassement a été bloquée de longues minutes et une retenue de 11 km s'est formée. Le trafic est progressivement redevenu plus fluide vers 15h30, selon l'ACL.