Accident en France : Un accident sur l'A31 a créé un bouchon de 15 km

THIONVILLLE - Un accident entre deux véhicules sur l'A31, en direction de Thionville, a provoqué un gros embouteillage. Le trafic est désormais fluide.

La sortie de bureau a été plus compliquée que prévu sur l'A3 et l'A31, ce vendredi. Un accident entre deux véhicules sur l'A31, entre Luxembourg et Thionville, a eu lieu au niveau de l'aire Porte de France, après la frontière luxembourgeoise, aux alentours de 15h30. Un bouchon d'une quinzaine de kilomètres s'est formé.