Au Luxembourg : Un accident, trois blessés et plusieurs permis retirés la nuit dernière

Une collision s'est produite sur la route d'Arlon, dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h30, à Luxembourg. Trois personnes ont été légèrement blessées dans l'accident et transportées à l'hôpital. Le test d'alcoolémie de l'un des conducteurs s'est révélé positif. Ce dernier était déjà sous le coup d'une interdiction provisoire de conduire. La route d'Arlon a dû être provisoirement fermée dans les deux sens.

Par ailleurs, la police luxembourgeoise a épinglé plusieurs automobilistes pour conduite en état d'ivresse. Vers 20h40, vendredi, un homme s'est retrouvé dans le fossé sur une route entre Dalheim et Hassel. Indemne, la police a quand même constaté son état d'ébriété et son permis lui a été retiré.

Plus tard, la police avait été informée de la conduite suspecte d'un automobiliste sur la N11. Retrouvé et interpelé par les forces de l'ordre, le conducteur avait également pris le volant avec un taux d'alcoolémie trop élevé. Il n'a pas pu reprendre le volant. Enfin, samedi vers 2 heures, un automobiliste qui n'avait respecté les signaux des policiers, qui lui indiquaient de s'arrêter, a été appréhendé. Son véhicule n'était pas immatriculé et il était également trop alcoolisé pour conduire.