Canada : Un accord d’indemnisation d’enfants autochtones rejeté

Un tribunal du Canada a rejeté mardi un accord historique selon lequel Ottawa devait verser 40 milliards de dollars canadiens (équivalent à près de 29,5 milliards d'euros) pour à la fois indemniser les enfants autochtones et leurs familles victimes de discrimination par le système de protection de l’enfance, et réformer ce dernier.

«Décevant»

Pour certains dirigeants des Premières Nations, la décision du tribunal ne fera que retarder ces réformes et l’indemnisation de près de 300 000 enfants et leurs familles. Bien qu’ils représentent moins de 8% des enfants de moins de 14 ans au Canada, les enfants autochtones constituaient plus de la moitié de ceux placés dans le système de protection de l’enfance, selon un recensement de 2016. Le Tribunal canadien des droits de la personne, selon des responsables citant une synthèse de la décision, a estimé que l’accord excluait certains enfants et n’était pas conforme à une de ses décisions de 2019.