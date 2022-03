Dette argentine : Un accord finalisé avec le FMI, au Parlement de se prononcer

Le gouvernement argentin et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord sur le refinancement de la dette du pays. L’accord doit être présente à la Chambre des députés dès lundi.

Nouveau soupir de soulagement, profond celui-là, pour la 3e économie d’Amérique latine: après un «accord de principe» fin janvier, Argentine et FMI ont jeudi finalisé un accord détaillé sur le refinancement de la colossale dette du pays, visant à stabiliser une économie notoirement fébrile.

Et la bouffée d’air se fit ballon d’oxygène. Après deux ans de négociations, un «pré-accord», puis cinq semaines d’ultimes tractations sur les détails, Argentine et Fonds monétaire international ont pu annoncer un accord «technique» sur une voie économique pour le pays pour les prochaines années.

L’accord scelle le modus operandi du refinancement de la dette argentine, environ 45 milliards de dollars envers l’institution multilatérale de Washington, legs d’un prêt contracté en 2018 par le précédent gouvernement (centre droit) de Mauricio Macri. Prêt record pour le FMI, et pour lequel Mauricio Macri avait salué l’appui marqué de l’ex-président américain Donald Trump.

Le FMI a souligné que l’accord portait sur «un programme pragmatique et réaliste, avec des politiques économiques crédibles pour renforcer la stabilité macroéconomique et relever les défis (…) de l’Argentine en matière de croissance durable», «de forte inflation persistante» (50,9% en 2021) et d’«amélioration crédible des finances publiques».