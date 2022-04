Au Luxembourg – Un accord trouvé pour la réouverture de la maternité du CHdN

Un accord a été trouvé pour rouvrir la maternité du CHdN (Centre hospitalier du Nord) à une date encore inconnue, ont indiqué jeudi les ministères de la Santé et de la Sécurité sociale. Le concept, présenté par le CHdN et approuvé, précise le rôle de l’anesthésiste et de la sage-femme en cas d’urgence. Il comprend la télé-expertise avec le CHL, voire le transfert en néonatologie intensive du CHL par son SAMU dont la disponibilité sera accrue. Reste à savoir si l’équipe du CHL sera renforcée par l’embauche de néonatologues. En attendant, les femmes au début du travail d’accouchement peuvent appeler le 112 pour un transport en ambulance accompagné d’une sage-femme.