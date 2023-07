Etats-Unis: Un accusateur de Hunter Biden inculpé pour espionnage

Un procureur fédéral de New York a annoncé lundi avoir inculpé pour espionnage au profit de la Chine un homme israélo-américain qui accuse de son côté Hunter Biden, le fils du président démocrate, de corruption.

Gal Luft, 57 ans, directeur d’un cercle de réflexion sur l’énergie, est accusé d’avoir «conspiré avec d’autres afin de promouvoir les intérêts de la Chine en tant qu’agent» pour Pékin, «sans s’enregistrer en tant qu’agent étranger comme la loi américaine l’exige», indique un communiqué du bureau du procureur fédéral du district sud de New York, Damian Williams. Gal Luft est aussi poursuivi pour «trafic d’armes», «violations des sanctions contre l’Iran» et pour «fausses déclarations à des agents fédéraux».

Arrêté à Chypre en février 2023, il est désormais en fuite après avoir été libéré sous caution en attendant son extradition, précise le ministère de la Justice. Il encourt jusqu’à 20 ans de prison pour les chefs d’accusation les plus graves.

Un témoin clé

Gal Luft, qui a travaillé comme conseiller pour l’entreprise d’énergie CEFC, contrôlée par l’État chinois, accuse de son côté depuis plusieurs années le cadet de Joe Biden, Hunter, d’avoir accepté en toute opacité des millions de dollars de cette compagnie. Il affirme, dans une vidéo publiée par le New York Post le 5 juillet, avoir partagé ces informations avec deux procureurs fédéraux américains et quatre agents du FBI à Bruxelles en mars 2019. Plusieurs élus conservateurs réclament que M. Luft témoigne devant le Congrès.

«C’est un témoin clé», a affirmé dimanche le sénateur républicain Ron Johnson sur Fox News. «On doit lui fournir une immunité pour qu’il puisse témoigner et raconter son histoire». «Gal Luft, est un témoin extrêmement crédible sur la corruption de la famille Biden», avait quant à lui tweeté vendredi l’élu républicain James Comer.

En mai, des élus républicains d’une commission parlementaire chargée de superviser l’exécutif ont publié un rapport qui assure que des membres de la famille de Joe Biden et leurs associés avaient reçu près de 10 millions de dollars d’entreprises étrangères, notamment chinoises et roumaines. Ces accusations s’inscrivent dans une campagne de longue date visant les affaires controversées de Hunter Biden, le fils du président démocrate à la vie mouvementée. Les républicains l’accusent d’avoir capitalisé sur son nom et le carnet d’adresses de son père, quand celui-ci était vice-président de Barack Obama (2009-2017), afin de nouer des contrats douteux dans plusieurs pays.