Attentats de Paris : Un accusé du procès du 13-Novembre expulsé en Belgique

Le Belgo-Marocain Farid Kharkhach avait été condamné mercredi à 2 ans de prison pour avoir fourni de faux papiers à la cellule jihadiste responsable des attaques de 2015.

Farid Kharkhach, condamné mercredi en France au procès des attentats du 13 novembre 2015 à deux ans d’emprisonnement, a été expulsé et remis aux autorités belges vendredi, a-t-on appris auprès du ministère de l’Intérieur. Ce Belgo-Marocain de 39 ans, détenu depuis cinq ans et demi, était jugé pour avoir fourni de faux papiers à la cellule jihadiste responsable des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis.

«Par décision administrative et sans qu’aucune décision n’ait été communiquée par la préfecture à ses conseils, Monsieur Kharkhach a été privé de liberté, avant même qu’il puisse rejoindre sa femme venue le chercher devant la maison d’arrêt de Nanterre», à quelques kilomètres de la capitale, depuis la Belgique où ils résident, avait regretté jeudi l’une de ses avocates, Me Fanny Vial. Elle avait condamné «avec fermeté» une «humiliation gratuite et injuste», et une «immixtion de l’administratif sur le judiciaire».