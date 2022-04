Los Angeles : Un acteur de «Game of Thrones» arrêté pour infraction sexuelle

Joseph Gatt, qui a incarné le personnage de Thenn Warg, est accusé de communication sexuelle explicite avec une personne mineure. Il nie.

Joseph Gatt a réagi à son arrestation et aux accusations portées contre lui en publiant un texte sur Twitter. Le comédien a affirmé que tout était faux et qu’il coopérait pleinement avec la police: «Je remercie tous mes amis et mes fans qui savent que tout cela n’est pas vrai et qui comprennent que, pour des raisons juridiques, je ne puisse pas faire plus de commentaires sur les réseaux sociaux.»