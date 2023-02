Carnet noir : Un acteur emblématique de «New York, unité spéciale» est décédé

Il était un personnage récurrent dans les séries télévisées «Homicide» mais surtout «New York, unité spéciale»: Richard Belzer s'est éteint samedi dans le sud de la France, «paisiblement, entouré de sa famille», a indiqué Bill Scheft, auteur pour le «Late Show de David Letterman». «Ses derniers mots ont été ''Fuck you, motherfucker'', a-t-il déclaré comme pour souligner l'éternel côté transgressif du comédien.

Beaucoup se souviennent avec tendresse de son personnage, John Munch, durant quinze saisons de «New York Unité spéciale». Ses partenaires ont immédiatement réagi. «Au revoir mon cher, cher ami», a écrit Mariska Hargitay. «Tu vas me manquer ainsi que ta lumière unique et ta vision singulière de ce monde étrange».

Christopher Meloni a posté de tendres clichés et lancé: «Au revoir mon ami. Je t'aime».

Ice-T a également réagi: «Après l'une des semaines les plus incroyables de ma vie. Je me réveille avec la nouvelle que j'ai perdu mon ami aujourd'hui. Belz est parti», a-t-il écrit. «Tu vas me manquer mon pote».