«Plus belle la vie» : Un acteur viré pour «comportements inacceptables»?

Selon un chroniqueur de «Touche pas à mon poste!», Kjel Bennett a été remercié par la production de «Plus belle la vie».

Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs du feuilleton dont la fin a été annoncée par France Télévisions se demandent où est passé Bilal, le personnage incarné par le jeune Kjel Bennett. Selon Clément Garin, chroniqueur de «Touche pas à mon poste!», l’acteur de 21 ans aurait été licencié pour «comportements inacceptables répétés». Le journaliste, qui cite des sources internes concordantes, n’en dit pas plus sur les faits reprochés au comédien, pour ne pas être accusé de diffamation, écrit-il sur Twitter.

Répondant à des questions des internautes, Clément Garin, qui avait évoqué des tensions entre Wejdene et son danseur dans «Danse avec les stars», a ajouté que l’éviction de Kjel Bennett était justifiée et que la majorité du casting du feuilleton diffusé sur France3 était ravi du départ de l’acteur.

Kjel Bennett est arrivé dans «Plus belle la vie» en 2020 pour jouer le rôle de Bilal Fedala, en remplacement de Zakaria El Baialy qui avait choisi de quitter le feuilleton. Avant cela, on avait pu le voir dans les séries «Demain nous appartient» et «Clem», ainsi que dans les films «Hors normes» et «Le prince oublié».