«ecran plus» : Un ado autiste vous simplifie le Net

LUXEMBOURG - Un autiste de 16 ans a créé une application pour iPhone et iPad. Baptisée «ecran plus», elle permet de surfer plus facilement. «L'essentiel Online» l'a testée pour vous...

«J'ai lancé cette application parce que je voulais créer une nouvelle façon, plus facile, d'utiliser le navigateur Internet», explique le jeune homme de 16 ans, contacté par L'essentiel Online. Une idée de cadeau parfait pour votre maman ou votre mamie qui galère avec son tout nouvel iPhone. Vendue 1,59 euro, cette application est basique et très facile d'utilisation. Vous la téléchargez, vous la payez et vous surfez.

Une appli rapide et simple

En cliquant sur le logo de l'application vous accédez ainsi à une page blanche et vous tapez alors l'adresse web où vous souhaitez vous rendre. L'écran est plus large et l'utilisation encore plus intuitive que le navigateur traditionnel de l'iPhone. Le petit plus de l'application c'est qu'elle supporte beaucoup de fonctionnalités de HTML5 (voir encadré) et, comme l’indique son créateur, «elle a passé le test ACID3 avec 100%». Traduction: elle est rapide et a passé la plupart des tests génériques. Bref, elle est très bien adaptée au Net actuel.