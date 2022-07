Au Luxembourg : Un ado de 16 ans est porté disparu

LUXEMBOURG – La police lance un appel à témoin pour retrouver Patrick Almeida Fidalgo, 16 ans, dont on est sans nouvelles depuis ce vendredi matin.

Patrick Almeida Fidalgo n'a pas été vu depuis qu'il est sorti de chez lui, à Esch-sur-Alzette, ce vendredi matin à 8h50. La police lance un appel à témoins pour tenter de localiser le jeune homme. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un pull et un jean bleus et des Nike noires.

La police précise que le jeune homme mesure entre 180 et 190 cm et est de corpulence mince. Il a les cheveux noirs et courts et des yeux bruns. Patrick porte une barbe de trois jours, mais assez peu fournie.