À Paris : Un ado de 16 tué dans une rixe au couteau

Un adolescent de 16 ans est décédé dans la nuit de vendredi à samedi des suites de ses blessures après une rixe au couteau à Paris, a-t-on appris auprès du parquet de Paris et de sources policière et proche du dossier.

La police a été appelée «pour une rixe impliquant une quinzaine de jeunes et une notion d'armes blanches et d'autres armes par destination», selon une source policière. L'hypothèse d'une «rivalité entre bandes» est privilégiée, selon cette source et une source proche du dossier.