France: Un ado de 17 ans meurt dans un accident de manège au Cap d’Agde

«L’Adrénaline», c’est le nom de l’attraction qui a coûté la vie à un garçon de 17 ans cette nuit vers 1h30 et a grièvement blessé une jeune fille de 20 ans au Luna Park du Cap d’Agde (Hérault). Les deux jeunes avaient pris place sur cette balançoire géante, dotée d’un élastique et perchée à 60 m de haut. Les amateurs de sensations fortes sont alors propulsés à 110 km/h en chute libre. Si les circonstances exactes de cette tragédie sont encore floues, on sait que les deux victimes sont venues s’écraser contre un des poteaux de l’imposante structure métallique qui supporte le câble de l’élastique.