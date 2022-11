Agressions au Luxembourg: Un ado frappé et traîné dans la rue, à Belval, en plein après-midi

Lundi, peu avant 15h et alors qu'il sortait de cours, un adolescent a été menacé par trois autres, avenue du Swing, à Belval. Les agresseurs voulaient son sac et ses écouteurs sans fil, selon les éléments transmis mardi matin par la police. La jeune victime a été «traînée au sol», rouée de coups de pied et dépouillée avant que les trois individus prennent la fuite. Deux d'entre eux ont rapidement pu être identifiés et une perquisition au domicile de l'un des agresseurs a permis de retrouver les objets volés, qui ont été remis à la victime. Une plainte a été déposée.