Cybersécurité : Un ado suspecté d’être à la tête du gang de pirates Lapsus$

Un Britannique de 16 ans dirigerait le groupe de cyberpirates qui a récemment ciblé Nvidia, Samsung ou encore Microsoft, d’après les investigations de chercheurs en cybersécurité.

Des chercheurs en sécurité qui ont enquêté sur les récentes attaques informatiques perpétrées par Lapsus$ contre Microsoft et Okta, après Samsung ou encore Nvidia, pensent avoir identifié la tête pensante de ce groupe de cyberpirates. Leurs investigations les ont fait remonter jusqu’à un adolescent de 16 ans vivant avec sa mère à Oxford, en Angleterre, rapporte Bloomberg.

Les spécialistes ont identifié sept comptes associés au groupe de pirates, dont l’un lié à un autre adolescent vivant au Brésil. Ils estiment que l’ado britannique est le cerveau du gang et qu’il est à l’origine des principaux piratages de Lapsus$, bien qu’ils n’aient pas réussi à le relier à toutes les attaques. Le but de ces dernières reste inconnu, mais les chercheurs pensent que le groupe cherche à en tirer des gains et de la notoriété.