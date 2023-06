France: Un adolescent foudroyé en attendant le bus

Grâce aux gestes de premiers secours qui lui ont été prodigués, la victime a retrouvé un rythme cardiaque. Le jeune homme a ensuite été héliporté vers un hôpital de Nice. L’année dernière, «Le Monde», rapportait que 215 foudroiements avaient causé la mort de 83 personnes et fait 971 blessés en Europe, lors de la dernière décennie. Lorsque la foudre frappe, l’éclair cherche toujours la trajectoire la plus courte entre le nuage et le sol. Voilà pourquoi il ne faut jamais s’abriter sous des arbres en cas d’orage, ceux-ci étant des cibles privilégiées pour les éclairs.