Etats-Unis – Un adolescent impliqué dans un drame routier qui a fait 9 morts

États-Unis : Un adolescent impliqué dans un drame routier qui a fait 9 morts

Un adolescent de 13 ans conduisait un pick-up, avec son père à côté, au moment d’une collision avec une camionnette, mardi soir au Texas. Ils n’ont pas survécu.

Getty Images via AFP

Un garçon de 13 ans était au volant d’un pick-up dont la collision avec une camionnette qui transportait une équipe de golf universitaire au Texas a fait 9 morts, ont annoncé jeudi les autorités. Six membres de l’équipe de golf d’une université du Nouveau-Mexique et leur entraîneur sont décédés dans l’accident, qui s’est produit mardi soir dans l’ouest du Texas, selon la police. L’adolescent de 13 ans et son père, âgé de 38 ans, ont eux aussi péri.