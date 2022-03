Cisjordanie : Un adolescent palestinien tué par les forces israéliennes

Mardi, des soldats israéliens ont abattu un jeune homme en moto qui avait ouvert le feu sur eux. Peu après, un autre jeune Palestinien a également été tué.

Trois autres Palestiniens blessés

«Alors qu’elles s’apprêtaient à sortir du camp, une moto est arrivée avec un terroriste à bord qui a tiré dans leur direction. Les forces israéliennes ont répliqué et l’ont tué», a-t-il précisé. Selon le ministère de la Santé palestinien, trois autres Palestiniens ont été blessés et ont été hospitalisés, dont un dans un état grave.

Les forces israéliennes ont tué par balle, mardi, un jeune Palestinien près de Ramallah, le second depuis ce matin en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère de la Santé palestinien. Alaa Shaham, âgé d’une vingtaine d’années, a été mortellement touché d’une balle à la tête et six autres jeunes Palestiniens ont été blessés par balles à Qalandia, entre Jérusalem et Ramallah, a indiqué le ministère.