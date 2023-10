Un aéroport assiégé à l'annonce de l'arrivée d'un vol venant d'Israël

Plusieurs dizaines d'hommes ont pris d'assaut, dimanche soir, le tarmac et le terminal de l'aéroport de Makhatchakala, capitale de la république russe à majorité musulmane du Daguestan, à l'annonce qu'un avion en provenance d'Israël devait y atterrir. Selon les médias Izvestia et RT, ils ont fait irruption sur le toit de l'aéroport et sur le tarmac. Des vidéos diffusées sur Telegram montrent des dizaines d'hommes enfonçant des barrières, tentant de contrôler les voitures qui sortent de l'aéroport ou enfonçant des portes au sein du terminal.