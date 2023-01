Migrants au Luxembourg: Un «afflux» de migrants et un nouveau centre d’accueil

«Sur le nombre de demandeurs d’asile, nous nous rapprochons des chiffres record de 2015», constate Jean Asselborn (LSAP), ministre des Affaires étrangères. Lors de l’inauguration d’une nouvelle structure d’accueil au Kirchberg, il a évoqué «un afflux, que connaissent aussi les autres pays européens». Le ministre a notamment relevé les «140 mineurs isolés recensés en 2022, près de trois fois plus qu’habituellement».

À propos de ces jeunes venus d’abord de Syrie, Jean Asselborn parle «d’enfants sacrifiés», expliquant qu’ils profitaient ensuite du regroupement familial. La nouvelle structure «Kirchberg 1», à deux pas des Hôpitaux Robert-Schuman (HRS), doit contribuer à répondre à la demande d’accueil croissante. Le bâtiment, dont la réalisation s'est étalée sur neuf ans à cause de divers retards, accueille 44 personnes, les premières étant arrivées fin décembre. Au total, la capacité d’accueil est de 120 demandeurs d’asile.

Dans des espaces modernes, les migrants disposent de deux cuisines par étage et de 40 chambres pouvant accueillir des familles ou des groupes jusqu’à trois individus. Une salle d’activité et une autre de fitness doivent être construites en bas. Après la prise en charge dans les écoles voisines, les enfants sont encadrés. Jean Asselborn a remercié l’ONA et la Croix-Rouge, impliquées dans la gestion au quotidien du site.