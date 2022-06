Kaboul : Un Afghan libéré de Guantanamo après 15 ans accueilli en héros chez lui

Asadullah Haroon était emprisonné depuis juin 2007 sur la base américaine de l’île de Cuba, sans avoir été inculpé d’aucun crime.

Asadullah Haroon coiffé d’un turban noir à la mode talibane, et avec des guirlandes vertes accrochées autour du cou.

Asadullah Haroon, dont la libération a été annoncée vendredi, était emprisonné depuis juin 2007 sur la base navale américaine de Guantanamo, sur l’île de Cuba, sans avoir été inculpé d’aucun crime. Dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont envoyé à Guantanamo des centaines d’hommes soupçonnés de liens avec Al-Qaïda, qualifiés d'«ennemis combattants» et privés de droits.

«Ma famille et mes amis ont souffert»

Asadullah Haroon avait été arrêté en 2006 à la frontière afghano-pakistanaise et était accusé par les Américains d’être un commandant du mouvement islamiste Hezb-i-Islami et un messager d’Al-Qaïda. «Ma première question, c’est: sur la base de quelles preuves j’ai été emprisonné à Guantanamo?», a-t-il déclaré devant des journalistes, sur le tarmac de l’aéroport de Kaboul.

Un peu plus tôt, les autorités avaient publié une photo de lui dans un avion privé venant du Qatar en compagnie de hauts responsables talibans. «Ma famille et mes amis ont souffert», a-t-il ajouté, coiffé d’un turban noir à la mode talibane, et avec des guirlandes vertes accrochées autour du cou. Plusieurs posters géants d’Asadullah Haroon avaient été suspendus aux lampadaires de la route principale menant à l’aéroport.