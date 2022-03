Pékin-2022 : Un agent de sécurité le dégage en plein direct

Sjoerd den Daas, correspondant en Chine pour la chaîne de télévision «NOS» lors ces JO 2022, a été interrompu en plein direct, vendredi.

«Notre correspondant @sjoerddendaas a été éloigné de la caméra par des agents de sécurité à 12h00 en direct dans le NOS Journaal. Malheureusement, cela devient de plus en plus une réalité quotidienne pour les journalistes en Chine. Il va bien et a pu terminer son histoire quelques minutes plus tard », a expliqué ensuite la chaîne de télé néerlandaise.