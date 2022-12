Qatar : Un agent de sécurité meurt au stade qui accueillera la finale

Un agent de sécurité a trouvé la mort après une «grave chute pendant son service» dans le stade Lusail, l'une des enceintes du Mondial-2022 au Qatar qui accueillera la finale de la compétition dimanche, a annoncé le Comité suprême d'organisation dans un communiqué mercredi. L'homme identifié comme John Njau Kibue et dont la nationalité n'a pas été précisée, a chuté samedi et s'est éteint mardi «après trois jours dans un service de soins intensifs», est-il précisé.

«Les équipes médicales du stade se sont immédiatement rendues sur les lieux et lui ont prodigué des soins d'urgence avant qu'il ne soit transféré en ambulance au service de soins intensifs de l'hôpital médical Hamad», à Doha, ajoutent les organisateurs. Ils assurent que «l'enquête sur les circonstances de (sa) chute est traitée de manière prioritaire et (qu'ils) fourniront de plus amples informations sur les résultats des investigations».

«3 décès liés au travail et 37 décès non liés au travail»

«Nous veillerons également à ce que sa famille reçoive toutes les sommes qui lui sont dues», termine le Comité suprême. Les autorités du Qatar enquêtent également sur le décès d'un Philippin dans un accident du travail dans le camp de base de l'Arabie saoudite au début du tournoi, dont la finale est programmée dimanche. Depuis qu'il s'est vu attribuer l'organisation du Mondial-2022 en décembre 2010, le petit émirat du Golfe est sous le feu des critiques concernant les conditions de travail et de vie de ses centaines de milliers de travailleurs migrants venus d'Asie et d'Afrique.

En réponse, Doha fait valoir des réformes inédites du code de travail, saluées par des organisations syndicales, qui appellent néanmoins à une application plus rigoureuse. Le total des morts dans des accidents du travail pendant les préparatifs du Mondial varie selon les sources, de 414 décès entre 2014 et 2020, d'après le Qatar, à plusieurs milliers depuis 2010, selon des ONG. Le Comité suprême a répertorié «3 décès liés au travail et 37 décès non liés au travail» sur ses projets.