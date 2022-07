Chaos à la gare de Luxembourg: Un agent SNCF a été pris à partie par des usagers frontaliers

Grosse tension en gare de Luxembourg, mardi soir. Le chaos provoqué par une panne de train sur la ligne Nancy-Luxembourg a été l'incident de trop pour plusieurs frontaliers français, qui ont perdu leurs nerfs. D'autant que cet imprévu s'est ajouté à la grève SNCF de ce mercredi. «Ils ont entouré un agent SNCF, et la sécurité a dû s'interposer», glisse un témoin de la scène.

Du côté de la police, on relativise l'incident, même si les policiers se sont effectivement déplacés pour une demi-heure. «Les CFL ont réclamé une présence policière afin de faciliter l'évacuation d'un train vers 18h30. Les agents sur place n'ont pas constaté d'agression et personne n'a été arrêté», explique la porte-parole de la police grand-ducale à L'essentiel.

«Le retour des trains bondés»

Reste que cet accroc témoigne d'un ras-le-bol évident des usagers, dans un contexte particulier de grève et de «fin» du télétravail. Les travailleurs sont nombreux à se plaindre «du retour des trains bondés» depuis le 30 juin et la fin des accords fiscaux permettant le télétravail illimité des frontaliers.

Sur les pages Twitter des usagers du TER Nancy-Luxembourg, les témoignages se multiplient, certaines personnes n'hésitant pas à critiquer la gestion de crise «chaotique» de la SNCF et des CFL, voire à s'en prendre directement aux politiques responsables: «M. Jean Rottner (président de la région Grand Est), vous semble-t-il normal qu’au moindre pépin entre Thionville et Bettembourg , quelle qu’en soit la cause, la moitié nord de la Moselle soit totalement paralysée?», s'interroge un usager.