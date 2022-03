«Sensationnel!» – Un aigle impérial observé pour la première fois au Luxembourg

C'est tout simplement «sensationnel» à en croire l'asbl natur&ëmwelt, qui a partagé l'information sur ses réseaux sociaux. Vendredi dernier, un aigle impérial a pu être observé, et photographié, à l'ouest de Clervaux où il venait de passer la nuit en bordure de forêt. C'est la première fois que ce rapace, dont l'envergure est comprise entre 180 et 215 cm, est aperçu dans le pays. «Nous avons eu beaucoup de chance», raconte à L'essentiel Patric Lorgé, employé à la centrale ornithologique de natur&ëmwelt.

Alerté «sur Whatsapp» par des homologues allemands, M. Lorgé a immédiatement contacté l'équipe, en Autriche, qui à travers un projet de recherche, suit plusieurs de ces aigles, dès leur naissance en milieu sauvage. «Ces rapaces sont bagués et porteurs d'une balise satellitaire, explique-t-il. Nous avons donc demandé aux Autrichiens de nous communiquer la position des oiseaux et voir si l'un d'eux pouvait effectivement se trouver au Luxembourg». Après avoir passé l'hiver en Grèce, l'aigle impérial est habituellement présent dans les steppes d'Europe de l'Est et jusqu'en Israël. «C'est rarissime de le voir dans l'Ouest», confirme Patric Lorgé.