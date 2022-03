Météo – Un air printanier va flotter sur le Luxembourg jeudi et vendredi

Alors que les températures matinales sont restées particulièrement fraîches ce mercredi, entre -2 et -6°C, les deux prochaines journées afficheront une couleur printanière au Grand-Duché. Si la nouvelle saison débutera officiellement le dimanche 20 mars, le printemps semble vouloir prendre un peu d'avance. MeteoLux annonce en effet une hausse des températures pour jeudi et vendredi, sous l'influence d'un anticyclone situé à l'est de l'Europe et d'un air plus doux, grâce à un flux de sud.