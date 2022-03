Musique : Un album inédit de John Coltrane va sortir

Des enregistrements inédits de la légende du jazz et de son quartet, datant de 1963, ont refait surface et sortiront sous la forme d'un album posthume le 29 juin.

C'est le label de jazz Impulse!, basé à New York, qui publiera ce disque - ces enregistrements oubliés de la légende du jazz - intitulé «Both Directions at Once: The Lost Album».