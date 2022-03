Un album solo qui ne se refuse aucune collaboration

The Alchemist rempile avec «Chemical Warfare», cinq ans après un premier album acclamé par la critique, «1st Infantry». Tout ce qu'on peut dire c'est que la musique d'Alchemist est le chaînon manquant entre rap commercial mitraillé sur tous les médias et un rap plus discret qui fuit les caméras et les radios au profit de la Toile.