Intoxication en Libye : Un alcool frelaté fait plus de 50 morts

Une cinquantaine de personnes sont décédées et près de 400 autres souffrent d'empoisonnement depuis samedi, à Tripoli, après avoir consommé de l'alcool issu de la contrebande.

Une vague d'intoxications dues à la consommation d'alcool frelaté de fabrication artisanale a fait 51 morts et 378 cas d'empoisonnement à Tripoli en Libye, où la consommation et la vente de boissons alcoolisées sont strictement interdites. Le ministère libyen de la Santé a indiqué que 38 personnes étaient mortes dans les hôpitaux de Tripoli après avoir consommé de l'alcool frelaté contenant du méthanol, ajoutant que 13 autres personnes, que leurs familles ont préféré évacuer vers la Tunisie voisine, avaient trouvé la mort au cours du trajet. En outre, 378 personnes ont été empoisonnées, selon le communiqué du ministère qui a appelé les Libyens à arrêter de boire de l'alcool.

Vendre et consommer des boissons alcoolisées est interdit par l'islam et par la loi libyenne, ce qui n'empêche pas un trafic important d'alcool fabriqué localement ou importé clandestinement depuis les pays voisins, en particulier la Tunisie. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Houssine Al-Ameri, a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les responsables de ce drame. Une source au sein des services de sécurité a précisé sous couvert de l'anonymat que le ministère de l'Intérieur se préparait à donner l'assaut contre les trafiquants et fournisseurs.