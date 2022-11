Un alligator entier extrait du ventre d’un python

Une scientifique mannequin

Contactée par le «Daily Mail», la jeune femme a expliqué qu’elle avait commencé ses activités de mannequinat pendant son temps libre il y a 2-3 ans: «Dans les médias, les femmes scientifiques sont souvent décrites comme des personnages timides et abrutis. Je pense qu’il est important que les jeunes femmes voient que ce n’est pas le cas, et qu’être scientifique peut en fait être une chose cool à laquelle aspirer», a déclaré Moore. «En ce sens, je pense que je fais un travail décent en montrant les deux aspects de ma vie et en conservant mes qualités féminines tout en étant capable de mettre mon équipement de terrain et de sortir et de me salir pour une collecte de données».