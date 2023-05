Nouveau record: Un alpiniste népalais atteint l’Everest pour la 28e fois

Guide depuis plus de vingt ans

Le Népal abrite huit des dix plus hauts sommets du monde, dont l’Everest, et accueille des centaines de grimpeurs à chaque saison, quand les températures sont plus clémentes et les vents généralement plus faibles. Pour la saison d’alpinisme 2023 qui s’achève début juin, le Népal a délivré 478 permis à des alpinistes étrangers pour l’ascension de l’Everest. Et déjà plus de 500 alpinistes, guides népalais inclus, ont entrepris son ascension, selon le ministère du Tourisme, mardi.