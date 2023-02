France/Luxembourg : Un Alsacien condamné pour fraude avec des voitures de luxe

FRANCE/LUXEMBOURG – Un Alsacien a été condamné en France, dans une affaire portée par le Parquet européen. Il avait ramené en Alsace cinq voitures de luxe louées en Suisse, sans déclarer les droits de douanes. Puis il les relouait.

Le tribunal correctionnel de Paris a jugé jeudi le premier dossier porté par le parquet européen en France, en condamnant le gérant d'une société qui avait ramené en Alsace cinq voitures de luxe louées en Suisse sans déclarer les droits de douanes à hauteur de 35 000 euros. Entre 2020 et 2022, ce jeune homme de 26 ans vivant dans le Haut-Rhin a introduit dans l'Hexagone des Mercedes et autres Maserati immatriculées en Suisse et louées pour des longues périodes (leasing). Il les relouait ensuite pour des week-ends ou événements comme des mariages, et ses clients payaient souvent en espèces lors de rendez-vous sur des parkings.

Il en faisait la publicité sur les réseaux sociaux mais ne déclarait pas les droits de douanes ni la TVA, pour un montant total de droits éludés d'environ 120 000 euros. A l'issue de l'enquête des douanes de Mulhouse, lors de laquelle il a fait pression sur des témoins, il a sollicité auprès du parquet européen une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), sorte de plaider-coupable à la française.

«Une atteinte certaine aux intérêts de l'Union européenne»

Jeudi, le tribunal a homologué la peine proposée par le parquet, 18 mois de prison avec sursis probatoire et 150 000 euros d'amende douanière à payer solidairement avec sa société et son petit frère, jugé pour complicité. Cette affaire a «porté une atteinte certaine aux intérêts de l'Union européenne», a insisté le procureur européen délégué lors de l'audience, tout en reconnaissant la «gravité relative» du dossier au regard du montant du préjudice et d'autres enquêtes en cours.

«Mes clients sont conscients d'avoir commis une infraction (...) et la sanction proposée est très importante», a souligné l'avocat des prévenus, Me Fabien Foucault, pointant l'absence d'«harmonisation» des peines à travers l'Union européenne. Selon lui, la même infraction aurait été sanctionnée à hauteur de 8 700 euros aux Pays-Bas et 15 000 euros en Allemagne par exemple. Entré en fonction en 2021, le Parquet européen, basé au Luxembourg avec des procureurs européens délégués dans les Etats membres, est chargé d'enquêter sur les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE (fraude à la TVA, détournement de fonds européens, corruption, blanchiment d'argent).

Avant sa création, des affaires de fraudes similaires avec de tels montants en jeu étaient généralement réglées auprès des douanes directement, sans passage devant un tribunal.