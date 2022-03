Flottille pro-palestinienne vers Gaza : «Un amateurisme total de l'armée israélienne»

Israël a publié une vidéo afin de démontrer que son attaque était justifiée. Un expert y voit pourtant la preuve de l’incompétence de l’armée de Tsahal

Le document vidéo est flou et en noir-blanc. On y voit les soldats israéliens débarquer en très petit nombre sur le bateau par hélicoptère et accueillis à coups de bâtons par les militants. La meute s’en prend ensuite aux soldats, allant même jusqu’à jeter l’un deux par-dessus bord.

Pour l’expert militaire Beni Gafner, la vidéo montre un amateurisme inquiétant, une armée très mal préparée. Son analyse est sans équivoque: «La vidéo montre des soldats isolés et désemparés, à la merci des militants, complètement surpris par l’accueil qui leur est réservé. Ils devaient s’attendre à être accueillis de la sorte et auraient dû faire usage de lacrymogènes, par exemple. Et surtout, ils auraient dû être beaucoup plus nombreux. Militairement, cette opération est un échec total.»