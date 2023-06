En Bavière: Il agresse et tue une femme près du célèbre château de Neuschwanstein

Agé de 30 ans, l'auteur présumé de l'agression a été interpellé peu après les faits et placé jeudi en détention provisoire par un juge, a précisé la police dans un communiqué.

Les deux femmes, âgées de 21 et 22 ans et elles aussi américaines selon la police, auraient croisé l'agresseur présumé sur un sentier de randonnée mercredi après-midi près du château, construit au XIXe siècle et visité chaque année par des centaines de milliers de personnes.