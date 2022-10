Etats-Unis: Un Américain condamné en Arabie saoudite pour des tweets

États-Unis : Un Américain condamné en Arabie saoudite pour des tweets

Les États-Unis ont confirmé mardi qu’un Américain avait été condamné à de la prison en Arabie saoudite pour des tweets critiques du royaume et assuré avoir évoqué son cas avec les Saoudiens, une affaire qui vient s’ajouter aux tensions entre ces deux pays alliés.

Le département d’État a affirmé que Washington avait parlé de son cas aux Saoudiens dès décembre et encore tout récemment, lundi. «Nous avons fait part de nos préoccupations de manière constante et intense à ce sujet à un haut niveau au sein du gouvernement saoudien, par le biais de canaux de communication à Ryad et à Washington», a affirmé le porte-parole du département d’État, Vedant Patel, à la presse. «L’exercice de la liberté d’expression ne devrait jamais être criminalisé», a-t-il poursuivi.