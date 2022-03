Un Américain échappe de peu à l'injection mortelle

Larry Swearingen devait mourir mardi soir dans un pénitencier du Texas. Il doit la vie à des témoignages de quatre médecins légistes qui ont révisé l'heure de la mort de la victime.

Larry Swearingen est accusé à mort pour le viol et le meurtre de Melissa Trotter, 19 ans, en janvier 2000. (dr)

24 heures après, il était mort. Lundi, la cour d'appel fédérale de Houston, au Texas, a suspendu l'exécution de Larry Swearingen, 37 ans. Il était condamné à mort en juillet 2000 pour le viol et le meurtre de Melissa Trotter, 19 ans, dix-huit mois auparavant.

Le corps de la jeune fille, qui avait disparu le 8 décembre 1998, a été retrouvé dans une forêt le 2 janvier 1999. Elle avait été violée et étranglée et son corps était en état de décomposition.

Larry Swearingen a été condamné à mort sur la base de l'autopsie selon laquelle la jeune fille était morte le jour de sa disparition. Mais, après que trois médecins légistes ont conclu dans leurs contre-expertises que la jeune fille était morte plus tard - entre quelques jours et deux semaines avant la découverte du corps -, l'auteure de l'autopsie a elle-même, fin 2007, revu la date de la mort. Or, Larry Swearingen a été incarcéré le 11 décembre dans une affaire de stupéfiants, l'innocentant de fait.