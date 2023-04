Chiffre terrifiant: Un Américain sur cinq pleure un membre de sa famille tué par arme à feu

Les États-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Selon cette enquête, menée par la Kaiser Family Foundation, ces violences touchent de manière disproportionnée les personnes noires et hispaniques. Elle a été menée auprès d'un échantillon représentatif de 1 271 Américains, de 18 ans et plus. Un sur cinq a indiqué avoir un membre de sa famille mort par arme à feu et un sur cinq a révélé avoir déjà été menacé par une arme.