Agression de Kheira Hamraoui : Un ami d'Aminata Diallo placé en garde à vue

Un «proche» de la joueuse du Paris Saint-Germain est en garde à vue depuis mercredi matin dans l'affaire de l'agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui en novembre 2021

Interpellé mercredi matin à Paris, cet «ami» d'Aminata Diallo, «majeur» et «connu des services de police», «aurait joué un rôle dans l'agression» de Kheira Hamraoui, a indiqué une source proche de l'enquête. «Nous n'avons pas connaissance d'ami d'Aminata Diallo ayant été placé en garde à vue», a réagi l'avocat de la joueuse, Mourad Battikh, auprès de l'AFP, assurant que sa cliente se tenait «à la disposition de la justice». «Aminata Diallo, plus que quiconque, a envie que la lumière et la vérité soient faites autour de ce dossier», a affirmé son conseil.