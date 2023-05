Bande dessinée: Un amour de jeunesse marqué par un lourd secret

En cours, Victor a l’impression d’être «un cancre dans toutes les matières». Intelligent, il ne se sent pas adapté au système scolaire et se retrouve régulièrement dans le bureau du directeur. À côté, il s’époumone dans un groupe de rock très amateur et voue une passion érudite pour les Panhard, des voitures disparues depuis bien longtemps. À priori, tout l’oppose à Marie-José, la bonne élève par excellence, lectrice assidue et violoncelliste virtuose. Elle prépare d’ailleurs un concours très sélectif.