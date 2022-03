Après le coup d'Etat – Un an après, la Birmanie défie la junte en silence

Après le coup d'État : Un an après, la Birmanie défie la junte en silence

Les rues et les commerces de Birmanie restent vides mardi, une grève silencieuse pour marquer le premier anniversaire du coup d’État.

Rangoun, la capitale économique de la Birmanie, était déserte mardi et de nombreux magasins gardaient porte close. L'appel, lancé par les opposants à la junte, était très suivi à travers toute la Birmanie, comme dans l'État Shan (Est), l’État Kachin (Nord) ou à Mandalay (centre). «Personne ne sort dans mon quartier, les forces de sécurité patrouillent», a raconté à l'AFP un habitant de la ville. «Le silence est le cri le plus fort que nous pouvons lancer contre les soldats et leur sanglante répression», a écrit une opposante sur Twitter.