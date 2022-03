En Lorraine : Un an après le fiasco, Miss France revient en Moselle

FARÉBERSVILLER - Diane Leyre effectuera sa première sortie officielle le 19 février à Farébersviller, un an après que la visite d'Amandine Petit a tourné au désastre.

Comme le veut désormais la tradition, Miss France effectuera sa première sortie officielle au B'EST à Farébersviller, a indiqué jeudi le centre commercial dans un communiqué. Diane Leyre déambulera dans la galerie marchande à la rencontre des visiteurs et des commerçants avant de se prêter au jeu des photos et des dédicaces.