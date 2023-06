Cyclisme – Championnats du Luxembourg: Un an après son triomphe, Heiderscheid rend le maillot

Il y a un an, Colin Heiderscheid était devenu le champion du Luxembourg le plus inattendu depuis longtemps. Dimanche à Berbourg, il remettra son titre en jeu face à des favoris revanchards après le coup de maître joué par le coureur de 25 ans l'an dernier. «Je vais faire de mon mieux, mais c'est clair que je ne suis pas le plus fort», reconnaît-il.

Depuis un an, il a montré son maillot tricolore sur des courses dans toute l'Europe, mais gardera de ces douze mois une impression mitigée. «Dès le début, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup plus de respect dans le peloton, ce qui n'est pas le cas quand on a le maillot d'une équipe Continental, souligne-t-il. Mais j'ai remarqué que c'était beaucoup plus difficile de partir en échappée. Même en montagne, on ne me laissait pas partir alors que je ne suis pas un grimpeur».